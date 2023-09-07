Собянин сообщил о сбитом в Подмосковье БПЛА

О сбитом силами ПВО в Раменском городском округе беспилотнике сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал он.

В то же время Mash пишет о выбитых взрывной волной стеклах в жилых домах. По данным канала, БПЛА был сбит недалеко от аэропорта Жуковский. Канал публикует видео с места падения беспилотника.

Во вторник, 5 сентября, сообщалось о беспилотнике, сбитом силами ПВО в Истринском районе. Там обломки упали на дачный дом с гаражом, постройка сгорела.