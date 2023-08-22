02:20, 22 августа 2023
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В Подмосковье двухлетнюю девочку госпитализировали после бани с родителями
В Раменском двухлетняя девочка попала в реанимацию после падения в джакузи в бане.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Двухлетняя девочка попала в реанимацию после похода в подмосковным банный комплекс с родителями. Она упала в джакузи, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел в одном из заведений в Раменском. Ребенка без сознания достали из воды и госпитализировали.
Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося, говорится в сообщении.
Ранее в Подмосковье реанимировали ребенка, едва не утонувшего во время отдыха на природе. Дошкольник упал в воду, когда взрослые отвлеклись.