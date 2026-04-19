В Подмосковье клиентка покусала мастера из-за некрасивых ресниц

В Московской области клиентка покусала мастера, поскольку оказалась недовольна качеством процедуры наращивания ресниц. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Подмосковье №1».

Происшествие случилось в одном из салонов красоты Балашихи. Клиентка отказалась оплачивать услугу, заявив, что результат ее не удовлетворяет. Мастер, не желая спорить, предложила снять ресницы и закончить процедуру. Однако при снятии она случайно задела кожу посетительницы салона красоты. Та пришла в ярость и набросилась на женщину, прокусив ей руку.

Отмечается, что после инцидента пострадавшей пришлось обращаться в травмпункт.

Ранее пенсионерке из Балашихи вынесли приговор за содержание людей в рабстве. Гражданка Украины, называвшая себя «беженкой», набрала рабов из Белоруссии.