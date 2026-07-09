Опубликовано 09 июля 2026, 16:591 мин.
В Подмосковье лиса родила лисят под крыльцом детского сада
В Балашихе лиса устроила нору под верандой детского сада.
Лиса устроила нору под верандой детского сада и родила там потомство. Это произошло в подмосковной Балашихе, пишет Telegram-канал «Москвач».
Вскоре подросшие лисята начали выходить наружу. Это вызвало обеспокоенность сотрудников детского сада — они переживали за безопасность воспитанников.
На помощь пришли спасатели. Они аккуратно достали зверьков и перевезли их в ближайший лес.
Ранее в Москве жители заметили диких лис. Хищники появились в районе Олонецкого проезда на северо-востоке столицы.