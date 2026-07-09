В Подмосковье лиса родила лисят под крыльцом детского сада

Лиса устроила нору под верандой детского сада и родила там потомство. Это произошло в подмосковной Балашихе, пишет Telegram-канал «Москвач».

Вскоре подросшие лисята начали выходить наружу. Это вызвало обеспокоенность сотрудников детского сада — они переживали за безопасность воспитанников.

На помощь пришли спасатели. Они аккуратно достали зверьков и перевезли их в ближайший лес.

Ранее в Москве жители заметили диких лис. Хищники появились в районе Олонецкого проезда на северо-востоке столицы.