В Подмосковье мужчина в огороде нашел мину времен Великой Отечественной войны

В поселке Тучково в Подмосковье мужчина нашел на своем огороде артиллерийскую мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.

«В поселке Тучково округа Рузский мужчина на своем садовом участке копал землю и наткнулся на подозрительный предмет. Не стал его трогать и позвонил в единую службу "Система-112"», — говорится в сообщении. Специалисты госучреждения прибыли на место и установили, что это 82-миллиметровая мина.

Снаряд был помещен в специальный контейнер. После этого его отвезли на безопасное расстояние от населенного пункта, где и обезвредили.

Ранее боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в десяти метрах от жилых домов на западе Москвы. Его обнаружили строители, проводившие земельные работы на улице Мневники.