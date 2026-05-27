В Подмосковье на стоянке вспыхнули автобус и грузовик

В подмосковном Подольске на стоянке вспыхнули автобус и грузовик. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По предварительным данным, сначала загорелся автобус, а после пламя перекинулось на грузовик. Как уточняет РИА Новости, инцидент произошел на стоянке возле дома на улице Генерала Стрельбицкого. Общая площадь возгорания составила 16 квадратных метров.

На месте работали экстренные службы. Данных о пострадавших нет.

Ранее крупный пожар произошел на складе в Подмосковье. Площадь распространения огня составила около 5 тысяч квадратных метров.