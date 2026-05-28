В Подмосковье начали уничтожать опасное растение с помощью беспилотников

В Подмосковье для уничтожения опасного борщевика начали использовать беспилотники. Об этом пишет «МК в Московской области».

Гексакоптеры с воздуха обрабатывают пораженные растением территории, куда невозможно добраться по земле. На дроны крепятся резервуары с химическим раствором, который затем автоматически распыляется. Такой способ обработки не только ускоряет процесс, но и экономит расход средства. Также на помощь в труднодоступных участках на болотистой местности приходят болотоходы.

Тем не менее в регионе продолжают бороться с борщевиком и стандартными методами, вручную распыляя химикаты на растение. Специалисты стараются успеть завершить обработку до летнего сезона, так как в это время года борщевик разрастается особенно быстро.

Ранее садовод наглядно показал опасность борщевика. Он намазал соком растения руку, после чего, в течение всего нескольких часов, на коже появились большие волдыри как следствие сильного ожога.