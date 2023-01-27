11:45, 27 января 2023
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В Подмосковье начнут торговать обувью ушедшего из страны популярного бренда
Фото: Ashkan Forouzani / Unsplash
У жителей России появится возможность покупать в магазине обувь и одежду ушедшего из страны популярного бренда. Компания Fashion House Group уже в феврале этого года планирует открыть мультибрендовый магазин спортивной обуви SneakerBox в аутлете «Шереметьево» в Подмосковье, где начнут торговать преимущественно продукцией Reebok, сообщили ТАСС в компании.
«Ориентировочно в феврале Fashion House Group совместно с турецким холдингом FLO откроет магазин спортивной обуви SneakerBox в аутлете "Шереметьево"», — говорится в сообщении.
Ранее российское подразделение сети спортивных товаров Reebok заявило о приостановке своей работы в России. Позже его приобрел турецкий холдинг FLO Retailing.