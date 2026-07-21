В Подмосковье назвали самые редкие имена у новорожденных

С начала 2026 года в Подмосковье зарегистрировали новорожденных с такими редкими именами, как Мерседес, Наоми, Залотой и Евсевий. Об этом рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, передает РИА Новости.

«С начала года в Подмосковье зарегистрировано рождение более 51,5 процента мальчиков. Среди новорожденных мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Девочек рождается меньше, но их имена не менее разнообразны: в топе — классические и древнерусские варианты, а также редкие и современные, например, Мерседес, Александрита и Наоми», — сообщил глава минсоцразвития региона.

По его словам, среди мужских имен также зарегистрировали редкие варианты Залотой, Евсевий, Никодим, Спиридон и Гектор. В топ необычных женских имен с отсылкой на исторические традиции попали имена Матрена, Февронья, Агафья, Берегиня.

Ранее в Подмосковье выросло финансирование программ поддержки семей с детьми. Рост составил 80 процентов.