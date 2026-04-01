В Подмосковье предсказали грибной бум

В Подмосковье в этом году ожидается грибной бум. Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области.

По утверждению биологов, на удачную «тихую охоту» можно рассчитывать, поскольку в почве накоплено много влаги, а температуры растут быстрее обычного. Более того, в лесах столичного региона уже появляются первые строчки, сморчки, саркосцифы.

Между тем, напомнили в Минэкологии, в Московской области произрастает 27 видов грибов, занесенных в Красную книгу региона, а их сбор является нарушением и чреват административной ответственностью. Также следует учитывать, что многие из охраняемых видов грибов относятся к условно съедобным или несъедобным вообще.

Ранее спасатель МЧС Эдуард Халилов дал советы по подготовке к походу в лес. Перед тем как пойти в лес, указал он, следует предупредить об этом близких и обозначить свой маршрут.