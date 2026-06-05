Опубликовано 04 июня 2026, 22:551 мин.
В Подмосковье при столкновении грузовика и автомобиля скорой пострадала фельдшер
В Подмосковье столкнулись грузовик и автомобиль скорой, пострадала фельдшер.
Фото: Global Look Press
В Подмосковье на трассе произошло ДТП, в результате которого пострадала фельдшер скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
По данным ведомства, в Дмитровском городском округе на 49-м километре автодороги А-104 столкнулись грузовой автомобиль DAF и автомобиль скорой. «В результате ДТП пострадала фельдшер 2000 года рождения, она была доставлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что житель Видного угнал чужую машину, чтобы доехать до алкомаркета, и устроил ДТП.