В Подмосковье при столкновении грузовика и автомобиля скорой пострадала фельдшер

В Подмосковье на трассе произошло ДТП, в результате которого пострадала фельдшер скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, в Дмитровском городском округе на 49-м километре автодороги А-104 столкнулись грузовой автомобиль DAF и автомобиль скорой. «В результате ДТП пострадала фельдшер 2000 года рождения, она была доставлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Видного угнал чужую машину, чтобы доехать до алкомаркета, и устроил ДТП.