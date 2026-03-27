В Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он будет действовать до вечера вторника, 31 марта, рассказали АГН «Москва» в Гидрометцентре России.

«Период предупреждения до 21:00 31 марта — в ночные и утренние часы местами на дорогах области ожидается гололедица», — уточняется в сообщении.

Такое же предупреждение закончило свое действие к утру пятницы, 27 марта.

Ранее жителей и гостей столицы предупредили о скором начале дождей. Уже к концу текущей недели на город обрушатся дожди. При этом сохранится теплая погода.