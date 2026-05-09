Опубликовано 08 мая 2026, 22:57
В Подмосковье пройдут тематические ярмарки ко Дню Победы

В Подмосковье 9-11 мая пройдут тематические ярмарки ко Дню Победы .
Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

В праздничные выходные дни 9-11 мая в Подмосковье пройдут 25 ярмарок, приуроченных ко Дню Победы, рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как указали в ведомстве, в регионе развернутся 25 тематических ярмарок, торговые площадки откроются в 19 муниципальных образованиях.

«Среди локаций — город Королев на Станционной площади вблизи дома 4, город Куровское (Орехово-Зуевский городской округ) на улице Вокзальной, дом 14/96, город Рошаль (муниципальное образование Шатура) в пешеходной зоне на улице Косякова, а также поселок городского типа Монино (городской округ Щелково) вблизи улицы Железнодорожной», — указали в министерстве.

