В Подмосковье сбили подростка на самокате

Вечером 11 июля 13-летний подросток попал в ДТП с иномаркой в Орехово-Зуево. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД России по Московской области.

Инцидент случился возле одного из домов, расположенных на улице Лапина. По предварительным сведениям, 35-летний водитель за рулем автомобиля Renault совершил столкновение с ребенком. Он в этот момент пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода на электросамокате.

Мальчик получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Начата проверка, по итогам которой примут решение в установленном законом порядке.

Ранее в Москве у торгово-развлекательного центра «Рио» произошло массовое ДТП. Автомобилист протаранил пять машин.