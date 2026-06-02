Город
Опубликовано 02 июня 2026, 19:22
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В Подмосковье трое детей на одном самокате попали под колеса автомобиля

В Щелково трое детей на одном самокате попали под колеса автомобиля.
В Подмосковье трое детей на одном самокате попали под колеса автомобиля
Фото: ГУ МВД России по Московской области

В подмосковном Щелково трое детей на одном самокате пострадали в аварии. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области в Telegram.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота» при повороте с главной дороги на второстепенную совершил столкновение с электросамокатом, на котором передвигались трое несовершеннолетних – 12-летний мальчик и две девочки 12 и 13 лет. Детей госпитализировали.

Telegram-канал 112 выяснил, что мальчик получил закрытый перелом левой наружной лодыжки, девочки — закрытый перелом копчика, сотрясение мозга и ушиб крестца.

Ранее в подмосковном Подольске приостановили аренду самокатов. Причиной стало отсутствие соглашения о взаимодействии при использовании средств индивидуальной мобильности и нехватка необходимых нормативно-правовых актов.

Автор:Анна Вальман
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