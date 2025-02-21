В Подмосковье водитель рейсового автобуса потерял сознание за рулем

Спасатели предотвратили в Подмосковье аварию с рейсовым автобусом. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на портал ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел у деревни Пешково в Богородском округе. Специалисты возвращались с вызова и заметили на дороге транспортное средство, в котором водитель предположительно был без сознания. Автобус ехал по встречной полосе. Мужчина сидел за рулем, склонившись на бок. Спасатели вовремя среагировали и избежали столкновения. Они развернули свой автомобиль, включили световую и звуковую сигнализацию и погнались за автобусом.

Услышав звуковые сигналы, водитель пришел в себя. Мужчина съехал на обочину. Известно, что в автобусе в этот момент было почти 30 пассажиров, в том числе дети. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в московском районе Солнцево на Родниковой улице столкнулись два автобуса.В пресс-службе «Мосгортранса» уточнили, что автобус коммерческого перевозчика маршрута № 343 въехал в автобус маршрута №507 городского перевозчика. В результате пострадали пять человек.