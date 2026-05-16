В Подмосковье врачи открыли «змеиный» сезон

В Подмосковье за три дня несколько человек попали в больницы после укусов змей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В частности, в Орехово-Зуеве 70-летнюю дачницу гадюка укусила в палец. Также пострадали двое детей: в Егорьевске со змеей столкнулся шестилетний мальчик, а в Балашихе — восьмилетний ребенок.

Эксперты посоветовали при укусе змеи как можно быстрее обратиться к врачам. До прибытия скорой нужно меньше двигаться и не пытаться самостоятельно высосать яд.

Ранее доцент кафедры биэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько рассказала, что змеи предпочитают селиться на тех дачных участках, где могут найти для себя укрытие. Излюбленными местами для рептилий являются компостные кучи, дрова, строительный мусор, участки с высокой травой. Также змеям важно наличие кормовой базы — грызуны, лягушки, насекомые. Чтобы минимизировать риск встречи со змеей, важно вовремя убираться на участке., а наиболее надежным физическим барьером служит заглубленное в землю ограждение из мелкоячеистой сетки.