В Подмосковье вспыхнул крупный пожар

На складе в подмосковном Подольске произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

По данным ведомства, огонь охватил крышу административно-складского здания на Нефтебазовом проезде, площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Находящихся внутри людей эвакуировали, никто не пострадал. На месте работают 90 человек и более 30 единиц техники.

