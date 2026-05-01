Опубликовано 01 мая 2026, 00:011 мин.
В Подмосковье вспыхнул крупный пожар
МЧС: В Подольске произошел пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com
На складе в подмосковном Подольске произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.
По данным ведомства, огонь охватил крышу административно-складского здания на Нефтебазовом проезде, площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Находящихся внутри людей эвакуировали, никто не пострадал. На месте работают 90 человек и более 30 единиц техники.
