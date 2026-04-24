В Подмосковье ввели новое требование к работе рынков

Торговать на рынках Подмосковья теперь можно только в капитальных строениях, рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно введенному требованию, работа в палаточных конструкциях запрещается. «Деятельность по продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг на розничных рынках допускается исключительно в капитальных зданиях, строениях и сооружениях», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что для указанных целей использовать временные, некапитальные конструкции теперь нельзя. Нарушение данной нормы повлечет за собой штраф в размере 150 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее стало известно, что в Подмосковье запретили продавать бензин некоторым гражданам.