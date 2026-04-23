В Подмосковье выросли штрафы для безбилетников

В Московской области увеличили штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Мособлдума в ходе заседания внесла соответствующие изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

«Мы унифицируем состав правонарушения. Ранее существовали разные статьи и разные суммы штрафов: две тысячи рублей за безбилетный проезд и четыре тысячи рублей за неправомерное использование льготных документов. Теперь это будет единая статья с фиксированным штрафом в размере пяти тысяч рублей», — пояснил председатель Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Он также раскрыл данные статистики, в соответствии с которой за второе полугодие 2025 года инспекторами было выписано более 17 тысяч постановлений на общую сумму свыше 35,9 миллиона рублей. «Действующие санкции лишь в 10-20 раз превышали стоимость билета и не несли заградительный характер. Штраф в пять тысяч рублей эквивалентен уже 25-60 поездкам. Это делает систематическое нарушение финансово бессмысленным», — объяснил Коркин.

Новые нормы вступят в силу через десять дней после официального опубликования.

