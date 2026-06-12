В Подмосковье заготовили десятки тонн донорской крови

С начала 2026 года в Московской области заготовили более 36,4 тонны донорской крови и ее компонентов. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Уточняется, что это почти на 1,8 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня благодаря активному донорскому движению областной центр крови и его подразделения полностью закрывают потребности региона.

Заготовленная кровь идет на экстренную и плановую помощь пациентам.

Ранее заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Павел Трахтман рассказал, что за сутки перед сдачей крови нужно отказаться от шести видов пищи. Это жирные, острые, копченые блюда, молочные продукты, яйца и спортивные коктейли. Также под запретом цитрусовые, бананы, финики и авокадо. Кроме того, за 48 часов до донации нужно отказаться от алкоголя.