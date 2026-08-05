В Подмосковье жителям рекомендовали не купаться из-за утечки химикатов

В Подмосковье продолжаются работы по устранению последствий попадания химических веществ в окружающую среду. Утечка произошла в результате прилета БПЛА и тушения пожара, сейяас очищается загрязненная вода, о чем в своем Telegram-канале сообщила глава округа Евгения Хрусталева.

Инцидент затронул территорию индустриального парка «Южные врата». Ход восстановительных мероприятий глава округа обсудила с замминистра экологии Московской области Вадимом Воронцовым, а также с администрацией парка и представителями компании «ТД Грасс».

По ее словам, в очистных сооружениях скопилась загрязненная вода. В нее подселили бактерии для нейтрализации опасных соединений и внесли пеногасители. Если технология покажет эффективность, ее применят и для пострадавших водоемов, отметила Хрусталева.

Чтобы жидкость с примесями не ушла в систему ливневой канализации, вокруг склада, где идет уборка, насыпали защитный песчаный барьер. Дополнительно перекрыли все расположенные рядом водостоки.

«В ближайшее время специалисты приступают к разбору здания, чтобы как можно скорее завершить очистку территории и исключить дальнейшие риски», — добавила чиновница.

Местным жителям рекомендовали пока не купаться, не рыбачить и не брать воду из реки для бытовых нужд. При этом водопроводная вода и вода из уличных колонок отвечает санитарным требованиям, поэтому пользоваться ею можно без каких-либо ограничений.

В июне губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что жертвой атаки БПЛА в Подмосковье оказался шестимесячный ребенок. Малыша спасти не смогли — его не стало по пути в больницу.