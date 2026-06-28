В поликлиниках Москвы приемы сделают по-умному

В Москве продолжают развитие системы «умного приема» и сервисов на основе ИИ. На это указал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Он уточнил, что система «умного приема» становится важнейшим элементом новой модели организации помощи в поликлиниках столицы. Все это позволит перейти от медицины с фактами болезни к медицине, когда врачи только выявляют риски и предриски.

Также по-умному в поликлиниках с помощью ИИ будут собирать первичные данные о здоровье пациента — все в электронном формате. Такое нововведение позволит сэкономить время для врачей, чтобы понять, в чем можем быть истинная причина обращения пациента. Помимо этого, система автономно сможет выдать пациентам направление на рентгенографию и выполнить мелкие запросы без непосредственного визита человека в городскую поликлинику.

По словам Собянина, сейчас число посетителей московских поликлиник составляет около 250 тысяч. При этом почти трети из них необходимы справки, рецепты или больничные. Теперь же все это стало делать проще и быстрее благодаря онлайн-сервисам.

Ранее в Минздраве назвали самый распространенный в мире вид рака. По словам главного онколога ведомства, академика РАН Андрея Каприна, сегодня рак кожи является самым распространенным онкологическим заболеванием в мире. Также есть нюансы в статистике по половому признаку.