14:27, 01 декабря 2023
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Самолет из Калининграда в Москву совершил вынужденную посадку в Пулково
Борт рейса Калининград — Москва экстренно сел в Пулково из-за запаха гари .
Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ
Борт рейса Калининград — Москва экстренно сел в Пулково, сообщает Северо-западная транспортная прокуратура.
«В настоящее время 182 пассажира благополучно высажены и направлены в зал ожидания аэропорта для получения необходимых услуг и вылета в пункт назначения на другом воздушном судне», — говорится в релизе ведомства.
По сведениям Telegram https://t.me/ENews112/15939-канала «112» экипаж лайнера принял решение о посадке из-за запаха гари в кабине пилотов.
Ранее сообщалось о задержании полицией пассажирки авиарейса Анталья — Москва за дебош и публичный секс на борту самолета.