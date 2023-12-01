Самолет из Калининграда в Москву совершил вынужденную посадку в Пулково

Борт рейса Калининград — Москва экстренно сел в Пулково, сообщает Северо-западная транспортная прокуратура.

«В настоящее время 182 пассажира благополучно высажены и направлены в зал ожидания аэропорта для получения необходимых услуг и вылета в пункт назначения на другом воздушном судне», — говорится в релизе ведомства.

По сведениям Telegram https://t.me/ENews112/15939-канала «112» экипаж лайнера принял решение о посадке из-за запаха гари в кабине пилотов.

Ранее сообщалось о задержании полицией пассажирки авиарейса Анталья — Москва за дебош и публичный секс на борту самолета.