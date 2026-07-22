В России начался предзаказ на новые устройства от Samsung

Компания МТС объявила о старте предзаказа на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, а также на линейку умных часов Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra в интернет-магазине и розничной сети оператора до четвертого августа текущего года. Об этом стало известно из официального сообщения компании, представители которой провели презентацию новых складных устройств в Москве.

«Складные смартфоны постепенно становятся стандартом в премиальном сегменте, а новое поколение Samsung Galaxy Z показывает, как развивается этот форм-фактор», — отметил генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов. Руководитель добавил, что устройства становятся удобнее, открывают новые сценарии использования, а встроенные функции искусственного интеллекта делают их еще более полезными в повседневной жизни.

В период предзаказа стоимость смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8 в модификации с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти составляет 149 990 рублей, версия на 12 и 512 гигабайт обойдется в 179 990 рублей, а топовая конфигурация на 16 гигабайт и 1 терабайт оценена в 229 990 рублей. Усовершенствованная модель Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra с памятью 12 и 256 гигабайт предлагается за 169 990 рублей, версия на 12 и 512 гигабайт стоит 199 990 рублей, а вариант с 1 терабайтом памяти продается за 249 990 рублей.

Складной аппарат Samsung Galaxy Z Flip8 в версии на 12 и 256 гигабайт доступен за 104 990 рублей, а конфигурация с 512 гигабайтами памяти стоит 124 990 рублей, при этом на всю линейку действует рассрочка и скидка до 20 тысяч рублей, а сами продажи начнутся пятого августа. Носимые устройства также получили специальную стоимость: модель Samsung Galaxy Watch Ultra 2 2025 на 47 миллиметров стоит 49 990 рублей, Galaxy Watch9 LTE на 44 миллиметра оценена в 28 990 рублей, а Galaxy Watch8 LTE на 40 миллиметров предлагается за 26 990 рублей.

Ранее на российском рынке фиксировался устойчивый рост сегмента складных мобильных устройств, которые занимают значительную долю в премиальном сегменте. По итогам первого полугодия 2026 года в стране было реализовано 53 тысячи складных гаджетов на общую сумму 4,8 миллиарда рублей, что продемонстрировало увеличение продаж на 39 процентов в штучном выражении и на 17 процентов в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.