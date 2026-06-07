В столице на фоне жары усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов

Из-за жары в столице в дневные часы усилили патрулирование Москвы-реки. Число спасателей выросло до 120 человек, сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы.

Согласно прогнозу, в эти выходные максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 25 градусов. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды. Было принято решение усилить патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

В Москве на данный момент работают 26 поисково-спасательных станций. Так, 14 — на Москве-реке, две — на Химкинском водохранилище и 10 — на внутренних водоемах. Спасатели постоянно патрулируют Строгинскую пойму, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище.

Ранее сотрудник географического факультета МГУ Ирина Железнова рассказала, что лето в Москве может оказаться немного теплее обычного, однако жителей столицы ждут температурные качели. По словам специалиста, средняя температура воздуха летом ожидается выше климатической нормы примерно на один градус.