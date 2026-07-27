В Терлецком лесопарке поселилась занесенная в Красную книгу птица

Красношейная поганка, занесенная в Красную книгу России, впервые поселилась в Терлецком лесопарке. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Пару редких птиц заметили на пруду лесопарка. Птицы уже обустроили гнездо и готовятся вывести потомство.

Отмечается, что в период размножения красношейная поганка особенно чувствительна, поэтому посетителей лесопарка попросили перемещаться по обустроенным тропам, соблюдать тишину, не оставлять мусор и выгуливать питомцев только на поводке.

Ранее в Сигнальном проезде в магазин залетела хищная птица с синицей в клюве. Пока сотрудники «Спасрезерва» ехали на вызов, птица успела пообедать своей добычей. В итоге ястреба-перепелятника отловили и выпустили в Ботаническом саду.