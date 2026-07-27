Город
Опубликовано 27 июля 2026, 00:24
1 мин.

В Терлецком лесопарке поселилась занесенная в Красную книгу птица

В Терлецком лесопарке поселилась занесенная в Красную книгу красношейная поганка.
В Терлецком лесопарке поселилась занесенная в Красную книгу птица
Фото: Bob Brewer / Unsplash

Красношейная поганка, занесенная в Красную книгу России, впервые поселилась в Терлецком лесопарке. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Пару редких птиц заметили на пруду лесопарка. Птицы уже обустроили гнездо и готовятся вывести потомство.

Отмечается, что в период размножения красношейная поганка особенно чувствительна, поэтому посетителей лесопарка попросили перемещаться по обустроенным тропам, соблюдать тишину, не оставлять мусор и выгуливать питомцев только на поводке.

Ранее в Сигнальном проезде в магазин залетела хищная птица с синицей в клюве. Пока сотрудники «Спасрезерва» ехали на вызов, птица успела пообедать своей добычей. В итоге ястреба-перепелятника отловили и выпустили в Ботаническом саду.

Автор:Анна Вальман
  1. Moslenta.ru/
  2. Новости/
  3. Город/
  4. В Терлецком лесопарке поселилась занесенная в Красную книгу птица