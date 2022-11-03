Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве в ноябре

Самой высокооплачиваемой вакансией ноября в Москве стала позиция разработчика С++, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование называет сервиса «Зарплата.ру».

«В ноябре самой высокооплачиваемой стала вакансия разработчика C++ в компании, которая занимается разработкой и внедрением роботизированных решений и программного обеспечения. Зарплата у сотрудника будет до 370 тысяч рублей, гибкий график, работа в Москве, возможен частично удаленный формат работы», — говорится в материале.

Зарплату до 350 тысяч рублей в месяц предлагают переводчику с китайского и английского для работы в Дубае. Компания готова предоставить сотруднику оплачиваемое жилье со всем оборудованием, а после прохождения стажировки местную медицинскую страховку.

Вакансия гувернантки для семилетней девочки в Подмосковье предполагает зарплату от 300 тысяч рублей. В обязанности будет входить взаимодействие с учителями и помощь в выполнении домашнего задания.

До 300 тысяч рублей в месяц готовы платить тату-мастеру, у которого есть опыт работы, подтверждающее портфолио и желание стать популярным. Такую же сумму предлагают руководителю юридического блока по работе со строительными подразделениями ГК «Стройтэкс», а также DevOps-инженеру.

От 250 тысяч рублей в месяц предлагают травматологу-ортопеду в медицинский центр в Москве со сменным графиком работы с 09:00 до 21:00.

Ранее стало известно, что работодатели в Москве массово начали искать временных сотрудников. За первые две недели октября количество таких вакансий выросло на 52 процента по сравнению с тем же периодом сентября.