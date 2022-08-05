В Москве появилась вакансия бренд-менеджера мурены Насти из аквариума торгового центра «Авиапарк», сообщает Telegram-канал хищной рыбы.

«Мы специально не давали вилку по заработной плате, потому что не хотим, чтобы только деньги определяли мотивацию человека. Здесь намного важнее увлеченность человека на этой должности и его квалификация», — сказал «Мосленте» представитель торгового центра «Авиапарк». Но оклад — средний для специальности junior бренд-менеджера.

В обязанности личного менеджера мурены входит съемка фото и видео Насти с ее рабочей правой стороны, мониторинг сети на предмет ее праздников, создание мемов, комиксов, курирование выпуска мерча и сувенирной продукции с муреной, помощь в организации фан-встреч, знакомства с инфлюенсерами, сотрудничества с океанариумами по всему миру, продвижение Насти онлайн и офлайн и курирование маркетинговых и рекламных кампаний, связанных с образом мурены.

Ранее была названа самая высокооплачиваемая вакансия Подмосковья. В Москве вакансия с самой высокой зарплатой оказалась в сфере бьюти-индустрии.