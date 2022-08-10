Названа самая высокооплачиваемая вакансия Москвы в августе 2022 года — это врач-стоматолог. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Superjob.

Так, медику, соответствующему требованиям вакансии, предлагают зарплату от 350 тысяч рублей в месяц. Такой же оклад в столице готовы установить PL/SQL-разработчику и директору по маркетингу.

В число самых высокооплачиваемых вакансий также вошли директор по продажам с зарплатой в 250 тысяч рублей в месяц и прораб отделочных работ, чей доход составит до 250 тысяч рублей в месяц.

Ранее была названа самая высокооплачиваемая вакансия Подмосковья в июле — это коммерческий директор по упаковке и упаковочному оборудованию.