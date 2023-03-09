В Москве объявили об акции по комплексной вакцинации собак

С 10 марта во всех государственных ветеринарных клиниках Москвы стартует акция по комплексной вакцинации собак «Защити своего питомца по максимуму». В течение месяца сделать прививку можно за тысячу рублей, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы.

«Весной традиционно увеличивается спрос на вакцинацию питомцев — владельцы готовят своих любимцев к сезону отпусков и поездкам на дачу. Иммунитет к заболеваниям формируется в течение 21 дня, поэтому приводить питомцев на прививку лучше уже сейчас», — рассказали в столичном Комитете ветеринарии. На процедуру необходимо предварительно записаться онлайн или по телефону контакт-центра.

Комплексная вакцинация защищает собак от лептоспироза, чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, аденовирусной инфекции и парагриппа. По акции питомцев будут прививать препаратом Нобивак.

За 10-14 дней до прививки рекомендуется провести профилактику против глистов. Перед процедурой животное обязательно осмотрят — вакцинируют только здоровых питомцев.

Всего в Москве работает 26 государственных ветклиник. Предварительно записаться на прием можно онлайн на mos.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» или по телефону контакт-центра+7(495)612-04-25 (круглосуточно).

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал признаки заболевания собаки бронхитом. По его словам, болезнь распространена среди животных также, как и среди людей.