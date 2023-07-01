«Ван Хельсинг» попал на видео во время поездки в московском метро

Пассажира столичного метро с охотником за нечистью Ван Хельсингом сравнили москвичи в группе «Подслушано Метро Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах ролика запечатлен сидящий в вагоне подземки мужчина. Он привлек внимание своим необычным образом и черным цветом шляпы, рюкзака, плаща, перчаток, брюк и сапог. Большинство пользователей сети сравнили пассажира с Ван Хельсингом («Ван Хельсинг» — фильм американского режиссера Стивена Соммерса про истребителя чудовищ Ван Хельсинга).

«Ван Хельсинг уже не тот», «Однозначно Ван Хельсинг», «Ух ты какой», «В город на праздник путник очень спешит», «Человек тьмы», «Прикольный чувак», — написали юзеры.

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