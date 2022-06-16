В Подмосковье вандал сжег в Вечном огне венок с постамента

В подмосковном городе Куровское вандал сжег в Вечном огне венок с постамента, сообщили на сайте ГСУ СК России по Московской области в среду, 15 июня.

«Следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 243.4 УК РФ ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России")», — говорится в сообщении ведомства.

На сайте ГУ МВД России по области сообщили о задержании подозреваемого в повреждении венка. Им оказался 25-летний житель Люберец. «В ближайшее время мужчина будет доставлен в следственные органы», — процитировали на сайте начальника пресс-службы ведомства Татьяну Петрову.

По данным правоохранителей, в воскресенье, 12 июня, в городе Куровское мужчина подошел к Вечному огню, установленному на мемориале павшим в Великой Отечественной войне солдатам, взял один из лежащих у памятника венков и бросил в огонь. После этого туда же он отправил элемент конструкции памятника.

«Задержанный дал признательные показания и сообщил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», — сообщил Telegram-канал «Следком».

Ранее сообщалось, что в Бабушкинском парке вандалы обломали сирень, посаженную в память о героях Великой Отечественной войны. Сирень на так называемой «Аллее памяти» высадили местные жители.