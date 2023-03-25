19:11, 25 марта 2023
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Вандал изрезал входные двери жильцов многоэтажки в Москве
Хулиган устроил погром и изрезал входные двери в многоэтажке на севере Москвы.
Фото: Telegram-канал «Осторожно, Москва»
В многоэтажке на севере столицы неизвестный вандал устроил погром, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Хулиган изрезал обивку входных дверей в квартиры, вырвал проводку и сорвал замки.
Инцидент произошел в доме №6, корпус 1 по улице Лавочкина. В результате пострадали квартиры на трех этажах. Обеспокоенные жильцы обратились в полицию, личность нарушителя спокойствия устанавливается.
Ранее группа вандалов изуродовала элитные автомобили в Москве и попала на видео. На Новинском бульваре несколько молодых людей повредили шесть дорогостоящих авто за полтора часа.