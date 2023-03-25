Вандал изрезал входные двери жильцов многоэтажки в Москве

В многоэтажке на севере столицы неизвестный вандал устроил погром, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Хулиган изрезал обивку входных дверей в квартиры, вырвал проводку и сорвал замки.

Инцидент произошел в доме №6, корпус 1 по улице Лавочкина. В результате пострадали квартиры на трех этажах. Обеспокоенные жильцы обратились в полицию, личность нарушителя спокойствия устанавливается.

Ранее группа вандалов изуродовала элитные автомобили в Москве и попала на видео. На Новинском бульваре несколько молодых людей повредили шесть дорогостоящих авто за полтора часа.