Ватка и Пуфик из Московского зоопарка вновь стали родителями
Альпаки Ватка и Пуфик из Московского зоопарка в июне этого года вновь стали родителями, у них появился на свет детеныш темно-рыжего цвета. Радостную новость сообщили на официальном портале правительства столицы.
Альпаки сейчас живут в центре воспроизводства редких видов животных. Их малыш оказался самочкой.
Специалисты отселили папу из вольера, потому что он проявлял слишком много внимания к детенышу, чем тревожил мать.
В вольере с Ваткой и новорожденной малышкой живет еще одна самка, которая помогает и оберегает новую жительницу зоопарка.
Первое потомство у Ватки и Пуфика появилось еще осенью 2023 года, тогда родился мальчик Зефир. После взросления он переехал на основную территорию Московского зоопарка, где живет с самкой Зариной.
Ранее в Московском зоопарке впервые за 10 лет родился детеныш мексиканской змеи.