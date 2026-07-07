Ватка и Пуфик из Московского зоопарка вновь стали родителями

Альпаки Ватка и Пуфик из Московского зоопарка в июне этого года вновь стали родителями, у них появился на свет детеныш темно-рыжего цвета. Радостную новость сообщили на официальном портале правительства столицы.

Альпаки сейчас живут в центре воспроизводства редких видов животных. Их малыш оказался самочкой.

Специалисты отселили папу из вольера, потому что он проявлял слишком много внимания к детенышу, чем тревожил мать.

В вольере с Ваткой и новорожденной малышкой живет еще одна самка, которая помогает и оберегает новую жительницу зоопарка.

Первое потомство у Ватки и Пуфика появилось еще осенью 2023 года, тогда родился мальчик Зефир. После взросления он переехал на основную территорию Московского зоопарка, где живет с самкой Зариной.

Ранее в Московском зоопарке впервые за 10 лет родился детеныш мексиканской змеи.