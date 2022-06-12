Роспотребнадзор назвал важные в июньском рационе продукты

Важные в июньском рационе продукты назвал столичный Роспотребнадзор. Эксперты отметили, что сезонная пища богата полезными веществами.

«Употребляя свежую зелень, ягоды, фрукты, овощи, мы получаем максимальное количество витаминов, минеральных веществ, антиоксидантов, которые защищают нас от развития различных заболеваний и вредного воздействия окружающей среды. Кроме того, летом потребность в энергии уменьшается, снижается и аппетит, поэтому можно уменьшить калорийность рациона. В этом отлично помогут овощи и фрукты», — говорится в сообщении ведомства.

Так, в рацион Роспотребнадзор рекомендует добавить кабачки и баклажаны, различные виды капусты (белокочанную, брокколи, пак-чой, цветную и кольраби), лук репчатый и порей, молодой горошек и картофель, морковь, свеклу, огурцы, сладкий перец и помидоры, редис и редьку, сельдерей, спаржу и стручковую фасоль, артишоки.

В том числе использовать в пищу полезно различного вида зелень, например, кресс-салат, кочанный и листовой салат, рукколу, кинзу, базилик, петрушку, розмарин, мяту, зеленый лук, молодые побеги чеснока, сельдерей, шпинат и щавель, крапиву.

Из фруктов в текущем месяце будут актуальны абрикосы, нектарины и персики, из ягод — вишня, черешня, черника, земляника, клубника, красная смородина, крыжовник и малина.

Ранее Роспотребнадзор перечислил признаки некачественной клубники. Ягоды, от употребления которых следует отказаться, влажные и мягкие, имеют на поверхности пятна и неоднородный окрас. У них отсутствует аромат и прочее.