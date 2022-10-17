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13:16, 17 октября 2022
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Участнику нападения на вдову Градского вынесли приговор в Подмосковье

Участнику нападения на вдову Градского вынесли приговор в Подмосковье
Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Участник разбойного нападения на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко в Подмосковье приговорен Наро-Фоминским городским судом к длительному сроку заключения, сообщает прокуратура Московской области.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Судом было установлено, что 16 января 2022 года злоумышленник инициировал дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля под управлением Коташенко. После этого он и его сообщники под угрозой ножа привезли вдову Градского к ее дому и заставили отдать деньги. Общая сумма причиненного женщине ущерба составила более 100 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении сообщников осужденного выделено в отдельное производство, уточняет прокуратура.

Ранее сообщалось, что полиция задержала домработника вдовы Градского по делу об ограблении. У него нашли ксерокопию паспорта одного из подозреваемых в нападении на Коташенко.

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