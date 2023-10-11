18:43, 11 октября 2023
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Мошенники похитили деньги у вдовы знаменитого рок-музыканта
Мошенники похитили деньги у вдовы рок-музыканта Майка Науменко.
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
Мошенники похитили деньги у вдовы знаменитого советского рок-музыканта Майка Науменко Натальи Россовской, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Женщина отдала злоумышленникам 77 тысяч рублей.
Россовскую обманули с помощью популярной схемы. Женщине позвонил якобы сотрудник Центробанка и убедил ее оформить на себя кредит и перечислить средства на указанный им счет.
Ранее чиновница, возглавляющая правовое управление префектуры ЮВАЮ в Москве, лишилась девяти миллионов рублей после общения с мошенниками.