Москвичи назвали желаемую величину МРОТ

Москвичи назвали желаемую величину минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование портала по поиску работы SuperJob. По мнению столичных респондентов, эта сумма должна быть не менее 43 тысяч рублей.

Исследователи пояснили, что среди жителей всех регионов у москвичей самые высокие требования к МРОТ. С прошлого месяца желаемая сумма выросла с 42,1 тысячи рублей до 43 тысяч. В ноябре 2020 года москвичи оценили достойный МРОТ в 40,1 тысячи рублей.

На втором месте по желаемому уровню МРОТ оказались жители Владивостока, озвучившие цифру в 40,7 тысячи рублей. В тройку лидеров попали петербуржцы, назвавшие достойным МРОТ 39,4 тысячи рублей.

Ранее московские студенты озвучили размер достойной стипендии, оценив ее в 20,7 тысячи рублей.