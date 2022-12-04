Москвичам перечислили правила подготовки велосипеда к зимнему сезону

Правила подготовки велосипеда к зимнему сезону перечислили москвичам в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Хотя велопрокат уже закрыли, настоящие фанаты продолжают ездить даже зимой. Желаем вам приятных поездок, но не забывайте о безопасности», — говорится в сообщении.

В ведомстве по возможности рекомендовали сделать ТО, например, проверить смазку и колодки. Необходимо установить передний и задний фонари, полноразмерные и быстросъемные крылья, заменить покрышки на более широкие с протектором или шипованные, убедиться в исправности тормозов.

Во время езды зимой важно надевать шлем, избегать резких торможений и поворотов на высокой скорости, держать дистанцию и не разгоняться, пользоваться преимущественно задними тормозами, не наклонять корпус во время поворота во избежание скольжения и надевать одежду со светоотражающими элементами, напомнил Дептранс.

Ранее юрист напомнила о запрете на хранение велосипедов и самокатов в подъездах. Оставлять велосипеды и самокаты под замком на улице можно только в том случае, если средства передвижения не будут мешать проезду транспорта и проходу граждан.