Вероятность нового снегопада в Москве оценили

Снегопад в российской столице больше не повторится, поскольку вызвавший его балтийский циклон уходит. Таким прогнозом с РИА Новости поделилась ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«С уверенностью можно сказать, что до 3 мая таких катаклизмов точно не ожидается, так как циклон уходит», — сообщила она.

По словам синоптика, до конца месяца будет идти мокрый снег. Температура в дневное время ожидается до четырех-семи градусов тепла и до минус двух градусов — ночью.

Ранее в Московском зоопарке кустарниковые собаки устроили активные игры в вольере во время накрывшего столичный регион снегопада. Теплолюбивые хищники начали рыть снег наперегонки с кипером-специалистом.