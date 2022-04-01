Раскрыт вес экипировки московских пожарных

Чтобы подготовиться к воздействию жара, спасатели сначала занимаются в теплокамере на тренажерах при температуре 40 градусов. Затем по команде оператора пожарные отправляются в дымокамеру. Там включаются световые и шумовые эффекты, и в специально созданных условиях команда отрабатывает навыки спасения людей и тушения огня.

«Занятия здесь помогают отработать действия в приближенных к реальным ситуациям условиях. По прибытии на место пожарные всегда сначала проводят разведку. В теплодымокамере нет линейного маршрута, мы должны в замкнутом пространстве обследовать местность и найти пострадавшего», — рассказал заместитель начальника пожарно-спасательного отряда № 313 Андрей Шапар. Обязательные учения проводятся раз в квартал.

Ранее стало известно, что профессия пожарного пользуется популярностью у студентов колледжей.