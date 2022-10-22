Раскрыт вес памятника «человеку-ракете» в Москве

Вес памятника «человеку-ракете» в столице раскрыл Telegram-канал «История Москвы». Речь об открытом в июле 1980 года на площади Гагарина памятнике летчику-космонавту Юрию Гагарину.

«На Ленинском проспекте есть очень необычный памятник Гагарину. Его высота — 42,5 метра, вес — 12 тонн, а собран он из 238 титановых сегментов», — рассказал автор поста.

Скульптура в виде устремляющегося ввысь Гагарина, напоминающего взлетающую ракету, была открыта к столичной Олимпиаде, прошедшей в 1980-м, напомнил рассказчик.

«Место для монумента выбрано не случайно: именно по Ленинскому проспекту Юрий Гагарин въехал в Москву и отправился докладывать ЦК КПСС о том, как прошел его полет», — написал он, имея в виду первый полет человека в космос в 1961 году.

Ранее была опубликована история одного из самых высоких столичных памятников — «Покорителям космоса» около ВДНХ. Изначально конструкция должна была располагаться в другом месте.