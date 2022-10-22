Город
21:38, 22 октября 2022
1 мин.

Раскрыт вес памятника «человеку-ракете» в Москве

Раскрыт вес памятника «человеку-ракете» в Москве
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Вес памятника «человеку-ракете» в столице раскрыл Telegram-канал «История Москвы». Речь об открытом в июле 1980 года на площади Гагарина памятнике летчику-космонавту Юрию Гагарину.

«На Ленинском проспекте есть очень необычный памятник Гагарину. Его высота — 42,5 метра, вес — 12 тонн, а собран он из 238 титановых сегментов», — рассказал автор поста.

Скульптура в виде устремляющегося ввысь Гагарина, напоминающего взлетающую ракету, была открыта к столичной Олимпиаде, прошедшей в 1980-м, напомнил рассказчик.

«Место для монумента выбрано не случайно: именно по Ленинскому проспекту Юрий Гагарин въехал в Москву и отправился докладывать ЦК КПСС о том, как прошел его полет», — написал он, имея в виду первый полет человека в космос в 1961 году.

Ранее была опубликована история одного из самых высоких столичных памятников — «Покорителям космоса» около ВДНХ. Изначально конструкция должна была располагаться в другом месте.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.