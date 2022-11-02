Раскрыт вес рубиновых звезд на башнях Московского Кремля

Вес рубиновых звезд на пяти башнях Московского Кремля раскрывает ТАСС. По данным агентства, каждая из них весит более тонны.

Известно, что до 1935 года на башнях были установлены двуглавые орлы, которые потом заменили на уральские самоцветы. Однако через год камни потускнели, а изделия оказались слишком большими для архитектурного ансамбля. Вместо них, в 1937 году на Спасской, Никольской, Троицкой, Боровицкой и Водовзводной башнях установили рубиновые звезды. После Великой Отечественной войны их реконструировали.

С 2014 года в конструкциях заменяют систему освещения на более современную. Каждая звезда размером от 3 до 3,75 метра выполнена из трехслойного рубинового стекла и способна выдержать давление ураганного ветра.

Ранее было раскрыто первое название Спасской башни Кремля в Москве.