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13:23, 22 января 2023
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Вильфанд пообещал москвичам «веселую» погоду

Вильфанд пообещал москвичам «веселую» погоду
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

О погоде в начале предстоящей недели ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, ожидаются отсутствие осадков, солнце и температура от минус трех до минус семи градусов днем.

«В начале следующей недели прогнозируется вполне комфортная погода. Температура понизится, но это не будут сильные морозы. Погода будет значительно веселее. Последний раз много солнца было на Рождество», — пообещал он.

В понедельник, 23 января, днем ожидается 1-3 градуса мороза, во вторник, 24 января, — 1-6 градусов мороза, а в среду, 25 января, — 2-7 градусов мороза. Температура в этот день приблизится к своему нормальному значению, уточнил метеоролог.

Ранее самый теплый день предстоящей недели назвала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, это будет четверг, 26 января.

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