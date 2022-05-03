МЧС опубликовало экстренное предупреждение из-за ветра в Москве

МЧС опубликовало экстренное предупреждение из-за сильного ветра в столице и призвало москвичей к осторожности. Обращение появилось на официальном сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 12 до 18 часов 3 мая в Москве ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по столице порекомендовало водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию на дороге, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее МЧС предупредило россиян об опасности укуса энцефалитного клеща. В ведомстве сообщили, что пик активности паразитов приходится на май-июнь.