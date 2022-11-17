Перечислены самые частые причины обращений к ветеринарам зимой

Самые частые причины обращений к ветеринарам поздней осенью и зимой перечислили на официальном сайте мэра Москвы.

«Это вирусные инфекции, заболевания мочеполовой системы и рецидивы астмы. С наступлением холодов иммунитет, в том числе и у животных, ослабевает. Организм становится более восприимчивым к инфекционным и простудным заболеваниям», — говорится в сообщении.

Ветеринары призвали хозяев следить за тем, чтобы питомец не переохлаждался. Собаки обычно простужаются на прогулке, а кошки — из-за сквозняка на подоконнике или балконе.

Первые симптомы простудных и инфекционных заболеваний у животных — чихание и кашель. Затем могут появиться выделения из носа, вялость, питомцы могут отказываться от еды. В таком случае следует срочно обратиться к специалисту.

Ранее было названо самое сложное домашнее животное. Это обычная домашняя кошка.