Город
18:39, 17 ноября 2022
1 мин.

Перечислены самые частые причины обращений к ветеринарам зимой

Перечислены самые частые причины обращений к ветеринарам зимой
Фото: Werzk Lu / Unsplash

Самые частые причины обращений к ветеринарам поздней осенью и зимой перечислили на официальном сайте мэра Москвы.

«Это вирусные инфекции, заболевания мочеполовой системы и рецидивы астмы. С наступлением холодов иммунитет, в том числе и у животных, ослабевает. Организм становится более восприимчивым к инфекционным и простудным заболеваниям», — говорится в сообщении.

Ветеринары призвали хозяев следить за тем, чтобы питомец не переохлаждался. Собаки обычно простужаются на прогулке, а кошки — из-за сквозняка на подоконнике или балконе.

Первые симптомы простудных и инфекционных заболеваний у животных — чихание и кашель. Затем могут появиться выделения из носа, вялость, питомцы могут отказываться от еды. В таком случае следует срочно обратиться к специалисту.

Ранее было названо самое сложное домашнее животное. Это обычная домашняя кошка.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.