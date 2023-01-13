Определены города с самыми вежливыми водителями

Города с самыми вежливыми водителями определил портал Superjob.ru. Москва и Санкт-Петербург оказались в лидерах рейтинга, составленного по итогам проведенного социологического опроса.

«Пешеходы считают, что самые вежливые водители — в Москве: средняя оценка их поведения на дорогах составляет 3,5 балла по пятибалльной шкале. На втором месте — водители из Санкт-Петербурга — в среднем 3,4 балла, на третьем — из Краснодара — 3,3 балла», — говорится в пресс-релизе.

На нижних строчках рейтинга, посвященного культуре поведения водителей, оказались Казань и Новосибирск — там вежливость водителей пешеходы оценили ниже трех баллов — по 2,7 из 5.

В исследовании говорится, что пешеходы чаще всего оценивают соблюдение скоростного режима и правил парковки в городе, готовность пропускать переходящих дорогу по зебре и на переходах, оборудованных светофорами для пешеходов, а также аккуратность вождения во время дождей и слякоти.

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