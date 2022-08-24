Вид из окна москвича восхитил россиян

Россиян восхитил вид из окна квартиры столичного жителя в Пресненском районе. Фото опубликовали в группе «МОСКВА МОЯ» в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Зашел к другу китайского чаю припить на балконе, а там такой вид», — подписал снимок автор топика. С балкона москвича открывается вид на Римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Храм в неоготическом стиле расположен на Малой Грузинской улице.

Фотография заинтересовала фолловеров. «Какой вид! Моя мечта — жить в центре Москвы», «Повезло другу жить в таком месте», — написали комментаторы. Кто-то предположил, что снимок был сделан с балкона дома Высоцкого на Малой Грузинской улице.

Многие признались, что не знали о существовании необычного католического собора в Москве. Некоторые поделились воспоминаниями, связанными с храмом на Малой Грузинской. «Я помню еще те времена, когда в нем было общежитие. А в начале 90-х его начали восстанавливать», — рассказала одна из участниц дискуссии.

Ранее о главной детали своей московской квартиры рассказала режиссер, художник и сценарист Аксинья Гог. По ее словам, это вид из окна. «Я не представляю, как можно жить на низких этажах и не видеть облака», — призналась Гог.