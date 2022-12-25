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03:29, 25 декабря 2022
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Опубликовано видео из кабины машиниста московского метро в час пик

Опубликовано видео из кабины машиниста московского метро в час пик
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Видео, сделанное из кабины машиниста московского метро в час пик, опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?» На ролике видно собравшуюся на перроне толпу в ожидании поезда — люди стоят у самого края платформы.

«Страшно даже смотреть, как люди стоят на краю платформы», «Вечное противостояние: метро и личный авто. У всего есть свои плюсы и минусы», «Предполагаю, что так на каждой станции в час-пик», «Мне бы было страшно, вдруг кто упадет», — прокомментировали пользователи сети.

В комментариях юзеры отметили, что ролик был сделан на станции метро «Выхино».

Ранее в сети вспомнили автоматы по размену монет в московском метро. Один из юзеров отметил, что особой удачей было найти в устройстве забытые кем-то пять копеек.

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