Опубликовано видео из кабины машиниста московского метро в час пик

«Страшно даже смотреть, как люди стоят на краю платформы», «Вечное противостояние: метро и личный авто. У всего есть свои плюсы и минусы», «Предполагаю, что так на каждой станции в час-пик», «Мне бы было страшно, вдруг кто упадет», — прокомментировали пользователи сети.

В комментариях юзеры отметили, что ролик был сделан на станции метро «Выхино».

Ранее в сети вспомнили автоматы по размену монет в московском метро. Один из юзеров отметил, что особой удачей было найти в устройстве забытые кем-то пять копеек.